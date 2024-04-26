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Вынесен приговор экс-замминистра культуры за «Пушкинские карты»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минкульта

Тверской суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю министра культуры РФ Ольге Яриловой по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при реализации программы «Пушкинская карта».

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет <…> с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — говорится в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Также, по решению суда, Ярилова лишена права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на два года. Еще экс-замминистра должна выплатить Минкульту 125,8 миллиона рублей.

Ярилову осудили по части 5 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия, она являлась руководителем федерального проекта программы «Пушкинская карта». Она была ответственна за включение музея мороженого в программу карты, что привело к ущербу бюджета в размере более 125 миллиона рублей.

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Культгид #Криминал
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ld_andrey

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nicollaich

Да вы шо???У нас не делают гвозди и галоши.Микросхемы мы вытаскиваем из стиральных машин. Какой спутник-шмутник?

mosquito__2010

США с Британией ещё по инерции на вроде титаника весь мир за баранов держать пытаются.

ager

90-е годы демографическая яма была, как раз эти года сейчас в возрасте 30-35 лет, еще и война помогает