Вынесен приговор экс-замминистра культуры за «Пушкинские карты»

Тверской суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю министра культуры РФ Ольге Яриловой по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при реализации программы «Пушкинская карта».

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет <…> с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — говорится в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Также, по решению суда, Ярилова лишена права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на два года. Еще экс-замминистра должна выплатить Минкульту 125,8 миллиона рублей.

Ярилову осудили по части 5 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия, она являлась руководителем федерального проекта программы «Пушкинская карта». Она была ответственна за включение музея мороженого в программу карты, что привело к ущербу бюджета в размере более 125 миллиона рублей.