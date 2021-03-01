Вступил в силу закон об удалении персональных данных в Сети

Закон о запрете распространения персональных данных граждан России без их специального согласия вступил в силу с 1 марта. Операторы теперь обязаны удалять персональные данные по первому запросу их владельца.

Теперь граждане могут потребовать от любого ресурса в интернете прекратить распространять персональные данные. У администрации ресурса будет три дня на рассмотрение заявки и принятие решения по ней.

Если через три дня ресурс продолжает распространять данные, гражданин вправе подать в суд. Отказать в удовлетворении требования могут, только если распространение ваших персональных данных представляет общественную значимость.

Также с 1 марта у россиян должны будут спрашивать отдельное согласие на распространение личной информации. Однако дополнительных запросов со стороны соцсетей или мессенджеров по поводу персональных данных пользователя не будет.

До вступления закона в силу персональными данными, размещенными в общем доступе, мог воспользоваться неограниченный круг лиц. В частности, скопировать и распространить их интернет-ресурсах без соответствующего согласия гражданина.