Звезду НХЛ Панарина обвинили в избиении девушки

Бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров рассказал, что хоккеист Артемий Панарин десять лет назад избил девушку. Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», за который выступает Панарин, связал обвинение с высказываниями игрока, в которых он критикует российскую власть.

Интервью Назарова с обвинениями было опубликовано в «Комсомольской правде» 20 февраля. Эпизод якобы произошел в декабре 2011 года — тогда Назаров возглавлял «Витязь», а Панарин играл в его команде.

Как утверждает Назаров, после матча в Риге хоккеист напился в одном из местных баров, после чего «отправил на пол несколькими мощными ударами» 18-летнюю девушку. Тренер утверждает, что хоккеисту грозило уголовное дело и реальный срок, но за него «вступились».

Через несколько часов после выхода интервью нынешний клуб Панарина «Нью-Йорк Рейнджерс» выступил с официальным заявлением, в котором подчеркивалось, что хоккеист «категорически отрицает все обвинения этой сфабрикованной истории».

Агент форварда Пол Теофанос уточнил, что это тактика запугивания, используемая против него за откровенные высказывания о последних политических событиях в России. В частности, Панарин опубликовал пост в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Артемий Панарин — самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ. Его контракт рассчитан на 11,6 миллиона долларов за сезон. В прошлом сезоне Панарин стал четвертым в списке бомбардиров, набрав 95 очков в 69 играх.