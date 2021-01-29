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Футбольный клуб «КамАЗ» позвал Хабиба

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/khabib_nurmagomedov

Футбольный клуб «КамАЗ», выступающий в первенстве ПФЛ, предложил чемпиону UFC в легком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову, который заинтересовался карьерой футболиста, место в составе.

«Добро пожаловать, Хабиб! Предлагаем дебютировать в большом футболе в составе нашей команды», — говорится в сообщении команды в Instаgram.

В клубе привели пример хоккеиста казанского «Ак Барса» Артема Лукоянова, который в феврале 2019 года подписал контракт с «КамАЗом». Единственный матч за команду они провел в апреле 2019-го, выйдя на замену на 87-й минуте во встрече с «Уфой-2» (2:0).

Нурмагомедова пригласили на сборы команды перед возобновлением сезона. «Играем каждый матч только на победу. Амбициозная команда с задачей выхода в ФНЛ. Приглашаем на сборы в Новороссийск с 12 февраля по 5 марта 2021-го», — заявили в клубе.

Футбольная команда «КамАЗ» была основана в 1981 году. С 1993 по 1997 год она выступала в Высшей лиге чемпионата России. Лучший результат клуба — шестое место в 1994 году.

Нурмагомедов в октябре 2020 года в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории и объявил о завершении карьеры. 32-летний спортсмен в Instagram заявил, что готовится начать карьеру футболиста.

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antibacila

Цитаталивийские отряды получили через ОАЭ, которые легально купили комплекс у Россиикак я понимаю эту...

Nik3316

ОАЭ вообще то под полным потранажем США

Nik3316

ЦитатаОАЭ вообще то для неучей самостоятельная страна с громадным бюджетом. Она не входит в структуру...

Alhazred

Че с тебя взять, если ты Саудовскую Аравию с ОАЭ путаешь. )))
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