Футбольный клуб «КамАЗ» позвал Хабиба

Футбольный клуб «КамАЗ», выступающий в первенстве ПФЛ, предложил чемпиону UFC в легком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову, который заинтересовался карьерой футболиста, место в составе.

«Добро пожаловать, Хабиб! Предлагаем дебютировать в большом футболе в составе нашей команды», — говорится в сообщении команды в Instаgram.

В клубе привели пример хоккеиста казанского «Ак Барса» Артема Лукоянова, который в феврале 2019 года подписал контракт с «КамАЗом». Единственный матч за команду они провел в апреле 2019-го, выйдя на замену на 87-й минуте во встрече с «Уфой-2» (2:0).

Нурмагомедова пригласили на сборы команды перед возобновлением сезона. «Играем каждый матч только на победу. Амбициозная команда с задачей выхода в ФНЛ. Приглашаем на сборы в Новороссийск с 12 февраля по 5 марта 2021-го», — заявили в клубе.

Футбольная команда «КамАЗ» была основана в 1981 году. С 1993 по 1997 год она выступала в Высшей лиге чемпионата России. Лучший результат клуба — шестое место в 1994 году.

Нурмагомедов в октябре 2020 года в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории и объявил о завершении карьеры. 32-летний спортсмен в Instagram заявил, что готовится начать карьеру футболиста.