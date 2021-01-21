Федор Емельяненко госпитализирован с коронавирусом

Российский боец смешанного стиля 44-летний Федор Емельяненко госпитализирован в московскую клиническую больницу №52. Медицинское учреждение специализируется на лечении пациентов с коронавирусом.

Источник ТАСС подтвердил, что Емельяненко госпитализирован в больницу с коронавирусом. «Критических проблем нет. Чувствует себя хорошо»,— рассказал он. Ранее от коронавируса умер тренер бойца Владимир Воронов, ему было 55 лет.

«Всем спасибо, кто искренне переживает за мое здоровье. Самочувствие у меня сейчас хорошее, иду на поправку. Благодарен врачам и медицинскому персоналу за заботу и ваш нелегкий труд», — написал Емельяненко в своей официальной группе Instagram.

Федор Емельяненко имеет статус культового бойца в смешанных единоборствах. Россиянин провел 45 боев, одержав в них 39 побед и потерпев шесть поражений, еще один поединок признан несостоявшимся.

На пике карьеры Емельяненко не проигрывал десять лет подряд, в истории ММА это уникальное достижение.