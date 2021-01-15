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Дзюба заразился коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/artem.dzyuba

Тест на коронавирусную инфекцию нападающего петербургского «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы дал положительный результат, сообщила пресс-служба клуба.

В пятницу «Зенит» отправился на тренировочный сбор в Дубай, на первых сборах будут работать 27 игроков. Также коронавирусом заразился голкипер команды Андрей Лунев, он и Дзюба присоединятся к команде позднее.

В марте 2020 года Дзюба раскритиковал россиян за безответственное отношение к коронавирусу. Тогда футболист заявил, что весь мир сидит на карантине, пока россияне считают, что вирус до них не доберется.

Дзюба играет за «Зенит» с 2015 года. Также 32-летний игрок известен выступлениями за московский «Спартак», тульский «Арсенал» и сборную России.

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