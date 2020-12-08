Томские бюджетники будут отдыхать 31 декабря

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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин сделал 31 декабря выходным днем для работников бюджетной сферы, сообщила пресс-служба администрации региона.
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Рабочий день с четверга, 31 декабря, переносится на субботу, 26 декабря, уточняется в сообщении «в целях эффективной организации рабочего времени и рационального использования праздничных дней в период новогодних каникул». Такое решение принимается уже не первый год.
«У томичей и томичек должна быть возможность подготовиться к
одному из главных праздников года. Рассчитываю, что работодатели, имеющие
возможность принять аналогичное решение, пойдут сотрудникам навстречу», –
сказал Жвачкин.