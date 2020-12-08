Томские бюджетники будут отдыхать 31 декабря

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин сделал 31 декабря выходным днем для работников бюджетной сферы, сообщила пресс-служба администрации региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Онищенко раскритиковал длинные новогодние выходные

Рабочий день с четверга, 31 декабря, переносится на субботу, 26 декабря, уточняется в сообщении «в целях эффективной организации рабочего времени и рационального использования праздничных дней в период новогодних каникул». Такое решение принимается уже не первый год.

«У томичей и томичек должна быть возможность подготовиться к одному из главных праздников года. Рассчитываю, что работодатели, имеющие возможность принять аналогичное решение, пойдут сотрудникам навстречу», – сказал Жвачкин.



