Омский чиновник назвал пострадавших от паводка «клоунами»

Чиновник омского правительства Степан Огорелков оскорбительно высказался о жителях, пострадавших от паводка. В его отношении началась служебная проверка.

«Клоуны, которые в жизни ничего не добились, вы вместо того, чтоб петиции подписывать, берите лопаты и вперед дамбы строить» — так Огорелков прокомментировал петицию жителей Усть-Ишимского района, которые потребовали привлечь к ответственности администрацию за бездействие в борьбе с последствиями паводка.

Скриншот ответа опубликовало издание NGS55.ru. Аккаунт Огорелкова в настоящее время закрыт. В отношении чиновника проводится служебная проверка, пишет «Ъ-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Эвакуация жителей Усть-Ишимского района была объявлена 7 мая из-за подъема воды в реке Ишим. По данным губернатора Омской области на понедельник, 13 мая, эвакуированы 450 человек. Растет уровень воды в Иртыше.