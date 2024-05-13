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Омский чиновник назвал пострадавших от паводка «клоунами»

Источник:
Sibnet.ru
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Эвакуация жителей Усть-Ишимского района Омской области
Фото: © МЧС России

Чиновник омского правительства Степан Огорелков оскорбительно высказался о жителях, пострадавших от паводка. В его отношении началась служебная проверка.

«Клоуны, которые в жизни ничего не добились, вы вместо того, чтоб петиции подписывать, берите лопаты и вперед дамбы строить» — так Огорелков прокомментировал петицию жителей Усть-Ишимского района, которые потребовали привлечь к ответственности администрацию за бездействие в борьбе с последствиями паводка.

Скриншот ответа опубликовало издание NGS55.ru. Аккаунт Огорелкова в настоящее время закрыт. В отношении чиновника проводится служебная проверка, пишет «Ъ-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Эвакуация жителей Усть-Ишимского района была объявлена 7 мая из-за подъема воды в реке Ишим. По данным губернатора Омской области на понедельник, 13 мая, эвакуированы 450 человек. Растет уровень воды в Иртыше.

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Топ комментариев

scorpion2777

Харьков начал становится для укров дотационным и не имеющим стратегического значения.

nicollaich

Цеивроппейцы.Зря вы не выполняли Минские соглашения.

joseph

Население попробовало кружевные трусики. Теперь его (и от него) не надо освобождать - оно само ушло.

Asd10

У военных работа такая. Укроп мясорубить.