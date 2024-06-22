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Опасная супержара пришла в Сибирь

Источник:
Sibnet.ru
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Опасно жаркая погода прогнозируется в ближайшие дни в некоторых регионах Западной Сибири, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Супержаркая, опасная погода начиная с субботы и до конца рабочей недели будет в самых густонаселенных районах Западной Сибири — это Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, на юге Красноярского края, в Хакасии, Туве. Там температуры будут плюс 30-36 градусов. В Алтайском крае — до плюс 40 градусов», — цитирует ТАСС Вильфанда.

Температура выше нормы на 7-9 градусов называется волной тепла. Есть исследования, показывающие, что она очень негативно влияет на человека, объяснил метеоролог.

Региональные главки МЧС распространили штормовые предупреждения. Алтайские спасатели порекомендовали избегать перегрева на солнце и соблюдать правила безопасности на водоемах, купаться только на оборудованных пляжах.

Новосибирское управление посоветовало избегать длительного пребывания на улице и отказаться от физических нагрузок.

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Топ комментариев

Очаков

По калу - это к британским учёным, они по этому делу ведущие специалисты.

Asd10

Судя по видео укров из здания выдуло. Но сам дом устоял. Его наверно при СССР строили.

GammiPluh

почему ты Путина называешь своим президентом?

GammiPluh

Заботимся? нет! - соблюдаем осторожность, а то сначала кастрюлеголовость, теперь холера... хочется быть...