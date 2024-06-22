Опасная супержара пришла в Сибирь

Опасно жаркая погода прогнозируется в ближайшие дни в некоторых регионах Западной Сибири, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Супержаркая, опасная погода начиная с субботы и до конца рабочей недели будет в самых густонаселенных районах Западной Сибири — это Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, на юге Красноярского края, в Хакасии, Туве. Там температуры будут плюс 30-36 градусов. В Алтайском крае — до плюс 40 градусов», — цитирует ТАСС Вильфанда.

Температура выше нормы на 7-9 градусов называется волной тепла. Есть исследования, показывающие, что она очень негативно влияет на человека, объяснил метеоролог.

Региональные главки МЧС распространили штормовые предупреждения. Алтайские спасатели порекомендовали избегать перегрева на солнце и соблюдать правила безопасности на водоемах, купаться только на оборудованных пляжах.

Новосибирское управление посоветовало избегать длительного пребывания на улице и отказаться от физических нагрузок.