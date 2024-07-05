Бастрыкин заинтересовался перевозкой гроба с ветераном на лодке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на видео с переправой на лодке гроба с телом ветерана Великой Отечественной войны в Омской области, сообщило ведомство.

В соцсетях распространилось видео о том, как в селе Новоуйка тело ветерана переправляли на кладбище на другом берегу на лодке, потому что мост разрушен.

«Глава поселения бездействует, каждый год делают временную переправу через реку, а в этом году и этого не сделали, никому дела нет, разве так наши и деды и прадеды заслужили, чтоб их провожали в последний путь, да и в целом на кладбище не попасть, люди не смогли убраться на могилах у родственников, позор!» — написали в паблике «Инцидент Омск» 1 июля.

Бастрыкин поручил руководителю омского управления ведомства Олегу Винникову провести процессуальную проверку, а по ее завершении доложить о результатах.

«Мост нужен только для того, чтобы сходить на Троицу на кладбище. Больше за рекой ничего нет — ни полей, ни заготовок, ни делян. А на кладбище захоронено 50 человек. В пять лет одного-двух хороним. Остальные хоронятся на других кладбищах», — прокомментировал Om1.ru глава Новоуйского сельского поселения Седельниковского района Александр Волох.

Чиновник заявил, что не знает, есть ли целесообразность строить мост, который разрушен с 1990 года.