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Вице-мэр Новосибирска Терешкова объявила об отставке

Источник:
Sibnet.ru
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Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Вице-мэр Новосибирска, глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова объявила об отставке.

«Я приняла трудное решение завершить работу в мэрии Новосибирска <…> Я понимаю, что моя работа не всегда воспринималась однозначно. По этому поводу есть известное выражение: не критикуют того, кто ничего не делает», — написала Терешкова в телеграм-канале.

Среди значимых достижений она упомянула собственное здание для театра Афанасьева, реконструкцию Дома Кондратюка, реконструкцию Михайловской набережной, Заельцовского парка, строительство светомузыкального фонтана в Центральном парке.

«Простите за прямоту, но достигнутые объемы благоустройства даже не снились руководителям города 10 лет назад! И вряд ли такие объемы можно будет повторить в будущем, особенно если отношение к команде профессионалов сложится неблагоприятно для людей, отдающих все свои силы на благо любимого Новосибирска», — добавила Терешкова.

Терешкова стала одним из членов команды избранного в 2014 году мэра Новосибирска Анатолия Локтя. До этого руководила арт-галереей «Старый город», в 2012 году организовывала в городе скандальную выставку «Родина».

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Политика #Местная власть #Новосибирск
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Топ комментариев

joseph

Население попробовало кружевные трусики. Теперь его (и от него) не надо освобождать - оно само ушло.

nicollaich

Все они не имели стратегического значения?

GammiPluh

когда последний раз ты конашенкова видел то?

volodey19760802

Ну вот как то так... Толи ещё будет...