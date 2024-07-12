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Глава Хакасии настроился на 15% НДФЛ

Источник:
Sibnet.ru
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Глава республики Хакасия Валентин Коновалов
Фото: © пресс-служба президента РФ

Глава Хакасии Валентин Коновалов предположил, что будет платить НДФЛ в размере 15%.

«Скорее всего, 15%. Хотя у меня год на год не приходится», — сказал Коновалов в прямом эфире на телеканалах РТС и ОТР.

Глава Хакасии отметил, что в целом поддерживает прогрессивную шкалу налогообложения. По его мнению, со временем эта шкала «будет совершенствоваться».

Доходы Коновалова за 2022 год составили 3,75 миллиона рублей. В декабре 2022 года вышел указ президента РФ, освободивший некоторые категорий граждан, в том числе руководителей регионов, от обязательной публикации деклараций о доходах.

В России в июле введена прогрессивная шкала НДФЛ. При годовом доходе до 2,4 миллиона рублей ставка налога сохранится на уровне 13%, при доходе от 2,4 миллиона до 5 миллионов рублей она составит 15%.

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Политика #Местная власть #Хакасия
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c2h5oh76

" ...основанный на правилах международный порядок..."на каких правилах?

Sovik

Нужно было осуждать агрессию Украины в отношении жителей Донбасса и не помогать ей. Ни какой СВО бы не...

Asd10

Как уйначальница скажет, так и будет. А он пока чё та молчит. 🤷&zwj;♂️

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