Глава Хакасии настроился на 15% НДФЛ

Глава Хакасии Валентин Коновалов предположил, что будет платить НДФЛ в размере 15%.

«Скорее всего, 15%. Хотя у меня год на год не приходится», — сказал Коновалов в прямом эфире на телеканалах РТС и ОТР.

Глава Хакасии отметил, что в целом поддерживает прогрессивную шкалу налогообложения. По его мнению, со временем эта шкала «будет совершенствоваться».

Доходы Коновалова за 2022 год составили 3,75 миллиона рублей. В декабре 2022 года вышел указ президента РФ, освободивший некоторые категорий граждан, в том числе руководителей регионов, от обязательной публикации деклараций о доходах.

В России в июле введена прогрессивная шкала НДФЛ. При годовом доходе до 2,4 миллиона рублей ставка налога сохранится на уровне 13%, при доходе от 2,4 миллиона до 5 миллионов рублей она составит 15%.