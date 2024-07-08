Депутат предложил запретить никабы в Новосибирской области

Депутат Совета депутатов Бердска от партии «Справедливая Россия – За Правду» Фируз Хасанов обратился с предложением к губернатору Новосибирской области запретить никабы в регионе.

Хасанов в соцсети «ВКонтакте» обосновал инициативу высоким уровнем террористических угроз и назвал ее необходимой и обоснованной.

Он подчеркнул, что человека в никабе сложно идентифицировать, под ним может скрываться мужчина и проносить запрещенные предметы.

Обсуждение федерального запрета никаба (мусульманского головного убора, закрывающего лицо) в России началось в мае. С соответствующим предложением выступил глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев, рассуждая о факторах, повышающих риски экстремизма.

В начале июля запрет на ношение никаба ввели Дагестан и Карачаево-Черкессия.