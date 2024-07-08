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Депутат предложил запретить никабы в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Депутат Совета депутатов Бердска от партии «Справедливая Россия – За Правду» Фируз Хасанов обратился с предложением к губернатору Новосибирской области запретить никабы в регионе.

Хасанов в соцсети «ВКонтакте» обосновал инициативу высоким уровнем террористических угроз и назвал ее необходимой и обоснованной.

Он подчеркнул, что человека в никабе сложно идентифицировать, под ним может скрываться мужчина и проносить запрещенные предметы.

Обсуждение федерального запрета никаба (мусульманского головного убора, закрывающего лицо) в России началось в мае. С соответствующим предложением выступил глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев, рассуждая о факторах, повышающих риски экстремизма.

В начале июля запрет на ношение никаба ввели Дагестан и Карачаево-Черкессия.

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Политика #Местная власть #Новосибирск #Законы
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Топ комментариев

lex-on

Мужчины идут на пенсию в 65, если хочешь более менее пенсию надо обращаться за ней в 75 получается 🤔...

volodey19760802

А проживет ли потенциальный пенсионер эти десять лет???

Asd10

Ща начальница это мнение размотает. Ждем... 🤣

Asd10

Власть вна Украине в руках Галичанских нацистов. Война это способ и цель их существования. О каком мире...