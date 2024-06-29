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Экс-мэра Локтя ошибочно объявили почетным жителем Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Экс-мэр Новосибирска Анатолий Локоть получил почетную грамоту губернатора Новосибирской области. Некоторые СМИ ошибочно объявили, что бывший градоначальник стал почетным жителем города.

Почетная грамота губернатора Новосибирской области вручена бывшему мэру города Новосибирска Анатолию Локтю на торжественном собрании, посвященном 131-й годовщине со дня основания Новосибирска, сообщил пресс-центр мэрии.

В некоторых новосибирских СМИ это событие расценили как то, что Локоть стал почетным жителем города.

«Благодарен за эту награду. Считаю, что это очень высокая оценка не только моего труда, но и всех сотрудников мэрии, администраций районов, учреждений, городского актива», — порадовался Локоть в телеграм-канале.

Звание Почетного жителя получили Николай Бирюля, долгие годы возглавлявший Областной театр кукол, и директор муниципального унитарного предприятия Новосибирска «Горводоканал» Юрий Похил. Заслуженному врачу Российской Федерации Борису Добрякову это звание присвоено посмертно.

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