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Мэр Новокузнецка создаст «женский батальон» водителей автобусов

Источник:
Sibnet.ru
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«Женский батальон» водителей автобусов создают в Новокузнецке, он будет подчиняться напрямую мэру, сообщил глава города Сергей Кузнецов.

«Это будут женщины-водители, которых обучат и трудоустроят, обеспечив муниципальными льготами: продленка, бесплатное питание, доставка до школы, приоритетный выбор школьного образовательного учреждения и детского сада. У каждой будет закрепленный автобус, удобный график, постоянный маршрут», — написал Кузнецов в телеграм-канале.

Мэр Новокузнецка пообещал к декабрю этого года довести уровень заработной платы каждого водителя до 100 тысяч рублей.

По данным мэрии, ежесуточный недовыпуск автобусов в городе составляет 57 единиц (выпуск автобусов в течение суток составляет не менее 210 автобусов).

Кузнецов отметил, что основный пик недовыпуска приходится на вечернее время после 19.00, когда водители испытывают наибольшую усталость.

«Если взять за 100% весь недовыпуск, то из них 87% — это острая нехватка кадров и 13% — техническая неготовность подвижного состава», — пояснил глава города.

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Экономика #Транспорт и дороги #Местная власть #Кузбасс
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