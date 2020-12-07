Онищенко раскритиковал длинные новогодние выходные

Длинные новогодние каникулы плохо сказываются на здоровье граждан и негативно влияют на экономику, поэтому от них надо полностью отказаться, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Вы обратитесь в институт Склифосовского, они вам скажут, что первая декада января – это самые напряженные дни для скорой помощи, и так по всей стране. Это и отравления от передозировки алкоголя или суррогатов, это и травмирования людей в пьяном виде и так далее. Конечно, это плохо. И если как-то оно демпфировалось тем, что хотя бы в крупных городах люди летали за рубеж, то в этом году этого не будет», — цитирует Онищенко РИА Новости.

Он отметил, что длинные выходные плохо влияют на экономику, потому что весь мир начинает работать после Нового года, а Россия пропускает целую декаду.

«Пусть 31 декабря выходной, потому что все равно никто не работает. Ведь никогда такого не было. Всегда отдыхали очень разумно. А потом и до Старого нового года, до 14, но это были 90-е годы, когда людям зарплату не платили, поэтому откупались этими прогулами, а теперь то зачем это делать», — добавил парламентарий.

Новогодние каникулы в 2021 году продлятся с 1 по 10 января.