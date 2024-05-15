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Назначен и.о. губернатора Кемеровской области

Источник:
Sibnet.ru
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Илья Середюк
Фото: Администрации города Кемерово / CC BY-SA 3.0

Председатель правительства Кемеровской области Илья Середюк назначен исполняющим обязанности губернатора региона.

«В соответствии с Уставом Кемеровской области — Кузбасса до издания Президентом Российской Федерации указа о назначении временно исполняющего обязанности Губернатора Кемеровской области — Кузбасса, исполнение обязанностей Губернатора Кузбасса осуществляет председатель Правительства Кузбасса Середюк Илья Владимирович», — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Возглавлявший Кемеровскую область с сентября 2018 года Сергей Цивилев занял пост министра энергетики РФ.

Середюку 49 лет, он родился в Кемерове, окончил Куззбасский государственный технический университет. С 1999 по 2003 год занимал руководящие должности на промышленных предприятиях региона. Работал в мэрии Кемерова, был главой Кемеровского муниципального района.

В 2016 году избран мэром Кемерова, в 2021 году после отмены прямых выборов стал главой города во второй раз.

В 2022 году получил назначение в правительство Кузбасса, стал первым заместителем губернатора — председателем правительства.

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Политика #Местная власть #Кузбасс
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