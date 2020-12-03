Xiaomi привезла в Россию умные часы Mi Watch

Компания Xiaomi анонсировала запуск в продажу на российском рынке умных часов Mi Watch в круглом водозащищенном корпусе с сенсорным AMOLED-дисплеем 1,39 дюйма.

Стоимость часов в России составит 8990 рублей. Точная дата начала продаж не называется, однако анонс уже размещен на официальной странице Xiaomi Russia.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Nokia представит свой первый ноутбук

В плане функций часы ближе к фитнес-браслетам, чем к другим «умным» часам. Они показывают время, передают уведомления со смартфона, следят за физической активностью и сном. Для записи результатов есть 117 видов тренировок, также можно бегать на открытом воздухе благодаря GPS.

Часы работают на собственной операционной системе Xiaomi, поэтому сторонние приложения на них не работают. Они могут управляться при помощи голосовых команд. Модуля NFC для бесконтактной оплаты в них нет. Весит устройство 32 грамма.