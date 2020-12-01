Nokia представит свой первый ноутбук

Компания Nokia вскоре представит свой первый ноутбук собственной разработки, к такому выводу пришли сетевые инсайдеры, изучив материалы о сертификации новых компьютеров.

Известный инсайдер Мукула Шарма опубликовал скриншот одной из страниц индийского регулятора (Bureau of Indian Standards), где говорится о сертификации компьютера Nokia для продаж в этой стране. Речь идет о том, что компания в ближайшее время Nokia должна представить свой первый ноутбук, приводит «Лента.ру» слова эксперта.

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В качестве страны-производителя указан Китай и числится несколько моделей. Блогер сделал вывод, что Nokia намерена представить серию аппаратов.

Компания, традиционно занимающаяся выпуском телефонов и смартфонов, в декабре 2019 года представила свой первый телевизор. Устройсто получило 55-дюймовую диагональ с 4K-разрешением и поддержкой HDR10. Стоимость девайса, который Nokia разработала совместно с ритейлером Flipkart, составила 42 тысяч рупий или около 43 тысяч рублей.