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Суд отправил экс-министра здравоохранения Приангарья в СИЗО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СК России по Иркутской области

Суд избрал меру пресечения для экс-министра здравоохранения Иркутской области Натальи Ледяевой, ставшей фигурантом уголовного дело о мошенничестве в особо крупном размере. Ближайшие два месяца она проведет в СИЗО, сообщило региональное СУ СК России.

Ледяева занимала пост главы ведомства с декабря 2019 года. В октябре 2020 силовики задержали ряд предпринимателей по подозрению в поставках фальшивых медицинских масок в больницы области. Среди задержанных был сын министра здравоохранения региона. В ноябре Ледяева подала в отставку, а через две недели ее задержали.

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По версии следствия, Ледяева способствовала тому, чтобы госконтракты на поставку медицинских масок выиграли определенные предприниматели, в числе которых был ее сын. 

Выигравшие компании получили 25 миллионов рублей из регионального бюджета. Бизнесмены закупили фальшивые маски и отправили их в больницы региона.

В четверг суд избрал ей меру пресечения — заключение под стражу на два месяца. Ледяеву обвиняют по статье 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Бывшему министру грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 10 миллионов рублей.


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Иркутск #Местная власть #Криминал
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Топ комментариев

Uynachalnica

И где это они все с ковидными общаются? На загородных или зарубежных виллах?

Maniac.

Блин... Да сколько можно этого Шамстутдинова терзать. Всем ясно, что он убийства совершил осознанно....

shevelev-kirill

ну дак кольните их первыми! че над простым народом то глумится....

Иркут 69

Может самопиар. Или просто отдохнуть с комфортом захотела... В декабре - якобы "корона", потом НГ, сочельник....

Uynachalnica

Даже пилить уже устали, а может не выгодно. Зайдет какой родитель в аккаунт чада, а там какое-нибудь...