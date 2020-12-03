Суд отправил экс-министра здравоохранения Приангарья в СИЗО

Суд избрал меру пресечения для экс-министра здравоохранения Иркутской области Натальи Ледяевой, ставшей фигурантом уголовного дело о мошенничестве в особо крупном размере. Ближайшие два месяца она проведет в СИЗО, сообщило региональное СУ СК России.

Ледяева занимала пост главы ведомства с декабря 2019 года. В октябре 2020 силовики задержали ряд предпринимателей по подозрению в поставках фальшивых медицинских масок в больницы области. Среди задержанных был сын министра здравоохранения региона. В ноябре Ледяева подала в отставку, а через две недели ее задержали.

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По версии следствия, Ледяева способствовала тому, чтобы госконтракты на поставку медицинских масок выиграли определенные предприниматели, в числе которых был ее сын.

Выигравшие компании получили 25 миллионов рублей из регионального бюджета. Бизнесмены закупили фальшивые маски и отправили их в больницы региона.

В четверг суд избрал ей меру пресечения — заключение под стражу на два месяца. Ледяеву обвиняют по статье 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Бывшему министру грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 10 миллионов рублей.



