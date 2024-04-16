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Назначен новый мэр Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Новый мэр Новосибирска Максим Кудрявцев
Новый мэр Новосибирска Максим Кудрявцев
Фото: © пресс-центр мэрии Новосибирска

Вице-губернатор Новосибирской области Максим Кудрявцев стал мэром Новосибирска. Его выбрали депутаты Горсовета на сессии во вторник.

За Кудрявцева проголосовали 40 депутатов, его поддержали фракции «ЕР» и КПРФ. За второго претендента — депутата Горсовета Новосибирска Игоря Украинцева — было отдано три голоса. Еще два бюллетеня были испорчены.

Прямые выборы мэра Новосибирска были отменены в феврале 2023 года. В конце декабря действующий глава города Анатолий Локоть, срок полномочий которого завершался в апреле 2024 года, ушел в отпуск с последующей отставкой.

Выборы заменил конкурс, на который допускают кандидатов, одобренных конкурсной комиссией. Решающее слово — за депутатами Горсовета. Всего на пост мэра изначально претендовал 21 человек, позднее четверо отозвали свои заявления.

Кудрявцеву 48 лет. Родился в Алтайском крае, окончил Новосибирский государственный технический университет и Новосибирскую государственную академию экономики и управления. С инженера связи Горно-Алтайского филиала «Сибирьтелекома» вырос до главы сибирского филиала «Ростелекома». В 2015 году был избран депутатом Заксобрания региона, в 2016 году — депутатом Госдумы.

В 2022 году стал заместителем губернатора Новосибирской области, был назначен за цифровую трансформацию региона.

Первостепенной задачей перед мэрией на ближайший период новый мэр назвал приведение города в порядок перед майскими праздниками, выстраивание системной работы по поддержанию чистоты городских пространств.

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Политика #Местная власть #Новосибирск
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korvinsS

Ни в коем случае потом только хуже все станет.

joseph

Это в Газе они озабоченность выразили?

urbasik

Нато забыло олимпиаду в Китае и двинулось убивать мирных людей Абхазии.

mosquito__2010

"Так куда отсталый Иран лезет?" - ваше рабское холопское нутро лезет даже из ушей.