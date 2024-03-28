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Прямые выборы мэра отменили в Улан-Удэ

Источник:
Sibnet.ru
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Народный хурал (парламент) Бурятии принял законопроект об отмене прямых выборов мэра Улан-Удэ, теперь главу будет выбирать горсовет.

Депутаты поддержали поправки в республиканский закон «Об организации местного самоуправления». Прямые выборы мэра Улан-Удэ будут заменены на конкурсную систему, в рамках которой главу города выбирают депутаты, сообщается в телеграм-канале Народного хурала.

Законопроект об отмене прямых выборов мэра внес глава Бурятии Алексей Цыденов. Инициатива объяснялась необходимостью «эффективного осуществления должностных полномочий органами самоуправления», а также «финансовой составляющей вопроса» с учетом влияния санкций, дотационности бюджета республики и проведением военной операции на Украине. В пояснительной записке указывалось, что на проведение выборов мэра в бюджете Улан-Удэ на 2024 год заложено 86 миллионов рублей.

«Людям без разницы, кто конкретно руководит. Важнее, чтобы город развивался, и жизнь была комфортнее <…> В том же Советском Союзе первые секретари горкомов не избирались, избирались только депутаты. В 90-х годах западную избирательную систему начали вводить. Сегодня мы видим, куда западные ценности катятся», — заявил на сессии зампред правительства Бурятии, глава администрации Цыденова Алдар Гулгенов.

С осени 2022 года прямые выборы главы города были отменены в Новосибирске и Томске. Право выбирать мэра сохраняется у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Якутска, Абакана и Анадыря.

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Политика #Местная власть #Бурятия
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Топ комментариев

corrector

Скучает Шольц по временам когда не было навоза на улицах германии..

c2h5oh76

ща бронелет тебе расскажет все, немного терпения

c2h5oh76

шикарный кусок кто то отхватил, тем более в преддверии грандиозной стройки, хотите еще подсказку? еще...

Михаил Ильин

хах =) где 50%, там почти все я думаю =) пишут 50%, чтоб стыдно не было =)