Прямые выборы мэра отменили в Улан-Удэ

Народный хурал (парламент) Бурятии принял законопроект об отмене прямых выборов мэра Улан-Удэ, теперь главу будет выбирать горсовет.

Депутаты поддержали поправки в республиканский закон «Об организации местного самоуправления». Прямые выборы мэра Улан-Удэ будут заменены на конкурсную систему, в рамках которой главу города выбирают депутаты, сообщается в телеграм-канале Народного хурала.

Законопроект об отмене прямых выборов мэра внес глава Бурятии Алексей Цыденов. Инициатива объяснялась необходимостью «эффективного осуществления должностных полномочий органами самоуправления», а также «финансовой составляющей вопроса» с учетом влияния санкций, дотационности бюджета республики и проведением военной операции на Украине. В пояснительной записке указывалось, что на проведение выборов мэра в бюджете Улан-Удэ на 2024 год заложено 86 миллионов рублей.

«Людям без разницы, кто конкретно руководит. Важнее, чтобы город развивался, и жизнь была комфортнее <…> В том же Советском Союзе первые секретари горкомов не избирались, избирались только депутаты. В 90-х годах западную избирательную систему начали вводить. Сегодня мы видим, куда западные ценности катятся», — заявил на сессии зампред правительства Бурятии, глава администрации Цыденова Алдар Гулгенов.

С осени 2022 года прямые выборы главы города были отменены в Новосибирске и Томске. Право выбирать мэра сохраняется у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Якутска, Абакана и Анадыря.