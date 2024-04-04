Глава сельсовета на Алтае проплыл по затопленной улице

Глава Солнечного сельсовета Первомайского района Алтайского края Алексей Дуров поплавал в луже, образовавшейся на месте улице селе Солнечное. Видео опубликовало региональное отделение «Справедливой России-За правду».

«Там только плавать можно у нас. 100% село затопило. Глава Первомайского района открещивается, отмалчивается, а проблема усугубляется. Сегодня SOS надо кричать, потому что дальше откладывать решение этой проблемы нельзя», — заявил Дуров в видеообращении.

По его словам, вода идет людям в подвалы и во дворы, а власти поставили две единицы техники. «Здесь воду берет, туда закачивает, и она по кольцу двое суток гоняется», — описал глава сельсовета борьбу со стихией.

По данным МЧС на 4 апреля, в результате паводка на Алтае оказались подтоплены 47 населенных пунктов, 139 жилых домов и 816 дворов.