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Глава сельсовета на Алтае проплыл по затопленной улице

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Солнечного сельсовета Первомайского района Алтайского края Алексей Дуров поплавал в луже, образовавшейся на месте улице селе Солнечное. Видео опубликовало региональное отделение «Справедливой России-За правду».

«Там только плавать можно у нас. 100% село затопило. Глава Первомайского района открещивается, отмалчивается, а проблема усугубляется. Сегодня SOS надо кричать, потому что дальше откладывать решение этой проблемы нельзя», — заявил Дуров в видеообращении.

По его словам, вода идет людям в подвалы и во дворы, а власти поставили две единицы техники. «Здесь воду берет, туда закачивает, и она по кольцу двое суток гоняется», — описал глава сельсовета борьбу со стихией.

По данным МЧС на 4 апреля, в результате паводка на Алтае оказались подтоплены 47 населенных пунктов, 139 жилых домов и 816 дворов.

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Политика #Местная власть #Стихии #Алтайский край
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Топ комментариев

mosquito__2010

Когда технологиями аля цветные революции рулят интеллектуалы на вроде тебя то страны на вроде Украины...

GammiPluh

Так Украина прокси США... получается вышли на самих себя?

GammiPluh

он же еврей, ему плевать на украинские законы и сами по себе украинцы для него расходник

number10

Украинский капитан уже уничтожил мост в Балтиморе. Для этого и воевать ни с кем не надо, достаточно иметь...