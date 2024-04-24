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Глава Кузбасса заявил о переведенных ВСУ миллионах рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев призвал кузбассовцев быть бдительными и не попадаться на провокации кибермошенников, из-за чего миллионы рублей были переведены ВСУ.

«Нас ежедневно, ежеминутно атакуют украинские спецслужбы. С начала года мошенники вынудили перевести кузбассовцев на счета, с которых оплачиваются дроны и вооружение ВСУ, миллионы рублей», — заявил Цивилев в видеообращении.

По его словам, «каждый из нас обязан предупредить родителей, детей, коллег, друзей об опасности — эти переводы финансируют врага».

Губернатор объявил, что вводит на предприятиях, в организациях и в учреждениях персональную ответственность руководителей за разъяснительную работу по этому вопросу. «Главное — предотвратить преступление, и каждый должен помнить: перевел деньги — помог врагу»,— сказал глава региона.

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Политика #Местная власть #Кузбасс
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