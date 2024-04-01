Опрос по оценке мэра в Иркутской области удивил вариантами

Жителей Чунского района Иркутской области попросили оценить работу мэра Николая Хрычова, варианты предложили от «хорошо» до «супер».

Администрация Чунского района запустила опрос в официальном телеграм-канале в конце марта. Деятельность мэра достойна оценок «хорошо», «отлично» и «супер». После того как скриншоты разлетелись по Сети и его пришли высмеивать пользователи интернета, комментарии закрыли.

На момент публикации материала в голосовании приняли участие более 9 тысяч человек (несколько часов назад их было в районе 300 человек), и их количество растет. Лидирует вариант «супер» — 94%. Чаще всего посту ставят смеющийся смайлик.

Хрычов был избран мэром в сентябре 2020 года. Главным итогом последнего года он назвал «абсолютную открытость и доступность для жителей руководства округа».