Лифты и налоги: уголовные дела сына экс-губернатора Левченко

Силовики задержали депутата Заксобрания Иркутской области Андрея Левченко и по совместительству сына бывшего «красного» губернатора региона. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Но это не первое уголовное дело в отношении депутата и не первый финансовый скандал вокруг его имени.

В понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила о задержании Левченко-младшего. По месту его жительства и работы проведены обыски. Мужчину подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Левченко и его напарник похитили из областного фонда капремонта десятки миллионов рублей.

Уголовное возбудили еще в феврале 2019 года в отношении директора ООО «Звезда» Олега Хамуляка. А сейчас установили, что к преступлению причастен депутат Законодательного собрания Левченко.

«Звездное» дело иркутского депутата

По версии следствия, в октябре 2017 года компания ООО «Звезда», директором которой числился Олег Хамуляк, предоставила в адрес министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок подложные документы. Руководство «Звезды» намеревалось подать заявки на участие в конкурсе по ремонту и замене лифтов и лифтовых шахт.

После подписания контракта Хамуляк уже совместно с Левченко заключил с зарубежной компанией договор на поставку в Иркутск лифтового оборудования на общую сумму более 167 миллионов рублей. Документы по сделке они предоставили в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов и потребовали выплатить им аванс.

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Через некоторое время Хамуляк и Левченко создали еще одну «независимую» от «Звезды» компанию-подрядчика. По факту — полностью подконтрольную. Именно эта компания по документам делала ремонт и меняла лифты в многоквартирных домах. Вот только счет на оплату она выставила на 319,6 миллиона рублей. Как выяснилось, стоимость работ была завышена искусственно и необоснованно.

На всем протяжении ремонтных работ в Фонд капитального ремонта регулярно поступали документы, содержащие завышенную стоимость лифтового и иного оборудования, а также ремонтных работ.

«В результате противоправных действий Хамуляка и Левченко Иркутской области причинен ущерб в особо крупном размере более чем на 185 миллионов рублей», — прокомментировала Петренко.

Шлейф финансовых скандалов

Это не первое уголовное дело, где фигурирует Левченко-младший. В 2015 году Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении генерального директора ЗАО «Стальконструкция» Левченко. Его подозревали в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).

СК установил, что в 2011 и 2014 годах в бухгалтерском учете организации отражены хозяйственные отношения с «фирмой-однодневкой» на выполнение подрядных работ. Схема была проста. «Стальконструкция» заказывала работы, «независимая» фирма их выполняла, правда, по завышенным ценам.

А завышение расходов ЗАО «Стальконструкция» повлекло за собой необоснованные вычеты по налогу на добавленную стоимость и неуплату налогов в размере около 3 миллионов рублей. Второе уголовное дело также было возбуждено в отношении этого же предприятия, но уже по невыплате заработной платы в размере 2 миллионов рублей.

Предположения о политической подоплеке

Когда в 2015 году в отношении Левченко возбудили уголовное дело, существовали предположения, что это дело больше политическое.

«Оно расследовалось еще во времена, когда старший Левченко был губернатором. И более того, дело возбудили практически сразу, как он избрался. Тогда это обществом рассматривалось как некий инструмент давления на губернатора», — прокомментировал Sibnet.ru директор Центра гуманитарных исследований и консультирования Сергей Комарицын.

Однако следствие отрицало политическую подоплеку дела. Бывший на тот момент руководителем регионального СК Андрей Бунев объяснил, что громкая фамилия в деле не предполагает в нем политических причин.

«У нас ведь много подобных дел по невыплате зарплаты и уклонению от налогов. А что фамилия громкая – нам-то какая разница? Здесь почему-то зачастую пытаются объяснять действия следствия какими-то политическими причинами – такого нет в других регионах. Но зачем искать потайные смыслы? Идет обычная работа правоохранительных органов. Попался – ответит», — заявил он тогда в интервью «Восточно-Сибирской Правде».

По данным региональных СМИ, долги ЗАО «Стальконструкция» перед налоговой были закрыты в 2017 и в 2018 году.

Ошибка губернатора

Уголовные дела и финансовые перипетии не помешали Левченко-младшему сделать неплохую политическую карьеру. С 2015 года он был секретарем Ангарского городского отделения КПРФ. В 2016 году избран депутатом Заксобрания второго созыва, а в 2018 — третьего. В парламенте состоял в комитете по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству.

По мнению Комарицына, поддержка политической карьеры сына была большой ошибкой его отца-губернатора. «Левченко совершил ошибку, двигая сына по карьерной политической лестнице. Это он сделал зря. Семейственность у нас не поощряется. И не только со стороны разных инстанций, а со стороны общественного мнения. Общество это воспринимает не очень хорошо», — отметил политолог.

Но как бы политическую карьеру Левченко-младшего ни воспринимало общество, больших проблем на депутатском посту у него не было вплоть до 2020 года. В июне прокуратура внесла представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства в областное Заксобрание.

Согласно информации ведомства, руководитель фракции КПРФ Левченко в справке о доходах за 2018-2019 годы не указал три банковских счета и финансовые обязательства на 57,5 миллиона рублей. Комиссия по депутатской этике проверила и подтвердила эту информацию. На повестке ближайшей сессии Заксобрания должны будут рассматривать вопрос о лишении Левченко мандата.

Перспективы для отца и сына

В день задержания Андрея Левченко обыски прошли и в доме его отца, бывшего губернатора Приангарья. Сам он пока никак не прокомментировал происходящее.

Между тем, на прошлой появилась информация, что Левченко-старший может получить мандат умершего от коронавируса депутата Госдумы от КПРФ Вахи Агаева. Некоторые однопартийцы назвали его наиболее вероятным кандидатом.

«Что касается его перспектив, то я думаю, что это не повлияет на отношение к нему однопартийцев. По большому счету, он остается тяжеловесом, и среди иркутских коммунистов ему нет замены. Что касается общественного мнения, то есть у него есть противники, которые считают, что он был плохим губернатором. Но у него много и сторонников, считающих, что он был очень хорошим губернатором», — резюмировал политолог.

Как поведет себя экс-губернатор после ареста сына, неизвестно. Самого Андрея Левченко в ближайшее время этапируют в Москву, где суд изберет ему меру пресечения, пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Впереди у депутата следствие и суд по статье 159 УК РФ, предусматривающей до 10 лет лишения свободы.