Сын Тулеева захотел стать депутатом Госдумы

Дмитрий Тулеев
Сын скончавшегося экс-губернатора Кузбасса Амана Тулеева Дмитрий Тулеев будет участником праймериз «Единой России» перед выборами Госдумы РФ, следует из списка кандидатов, размещенных на сайте партии.

На сайте праймериз 57-летний Дмитрий Тулеев указано, что он «временно не работает». С 2002 года он руководил федеральным госучреждением «Сибуправтодор», которое раздавало подряды на ремонт и строительство дорог в Сибири. Покинул пост в 2024 году.

В 2018 году указом президента России Владимира Путина он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу в дорожном хозяйстве»

Всего на предварительное голосование по Кузбассу заявились более 50 кандидатов.

Аман Тулеев возглавлял Кемеровскую область с 1997 по 2018 годы. Он ушел в отставку в апреле 2018-го после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек. После стал спикером областного совета депутатов, ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования. Скончался в 2023 году.

