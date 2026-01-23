НАВЕРХ
Глава Кузбасса косвенно обвинил матерей в гибели младенцев

Sibnet.ru
Губернатор Кемеровской области Илья Середюк
Фото: © Илья Середюк / ВКонтакте

Губернатор Кузбасса Илья Середюк высказался по поводу гибели девяти младенцев в роддоме №1 Новокузнецка на новогодних праздниках: по его мнению, все врачи не могли ошибиться разом, а некоторые матери не следили за своим здоровьем.

«Общество в первую очередь стало обвинять медиков, а я бы защитил врачей. По нашим данным, по нашим анализам, мы не склоняемся к тому, что была внутрибольничная инфекция. <...> Ошибка врачей, если бы она была, эта причина несостоятельна. У каждого ребенка был свой лечащий врач, невозможно, чтобы все они одновременно допустили одну ошибку», — сказал Середюк во время прямого эфира 22 января.

Глава региона отметил, что в конце декабря и в период новогодних праздников в новокузнецком роддоме №1 состоялось более 140 родов, дети в основном выписаны, имеют высокие баллы по шкале Апгар. А трагические случаи гибели коснулись не всего роддома, а только тех детей, кто родился в реанимации, большинство из них были недоношенными.

«Некоторые мамы не наблюдались в дородовом периоде .<...> Печально говорить, но будущие мамы не просто не следят за своим здоровьем — некоторые злоупотребляют, у них есть вредные привычки. Недопустимо, что по скорой приезжают в роддом в состоянии опьянения», — заявил Середюк.

Губернатор призвал дождаться заключения экспертов, а также дал указание приостановить в регионе оптимизацию здравоохранения в этом году.

Чуть позже Середюк удалил из ВК трансляцию. Он написал в соцсетях, что в эфире есть «формулировки, которые в текущей ситуации могут быть восприняты неправильно».

