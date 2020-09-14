Избирком огласил предварительные итоги выборов губернатора Приангарья

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев набирает на выборах 60,7% голосов по результатам обработки 98% протоколов. Но победа сейчас не гарантирует успешной работы на протяжении всего губернаторского срока, сообщил Sibnet.ru директор Центра гуманитарных исследований и консультирования Сергей Комарицын.

Досрочные выборы губернатора Иркутской области проходили с 11 по 13 сентября. Изначально выбирать главу региона должны были в 2021 году, но из-за отставки Сергея Левченко в декабре 2019-го, голосование решено было сделать досрочным.

Претендовали на должность губернатора пять кандидатов: Андрей Духовников от ЛДПР, Лариса Егорова от «Справедливой России», Игорь Кобзев — самовыдвиженец, врио губернатора области, Геннадий Щадов от «КПСС» и Михаил Щапов от КПРФ.

По результатам обработки 98,8% протоколов лидирует Кобзев. За него проголосовали 362,6 тысячи человек или 60,7% избирателей. На втором месте — Михаил Щапов от КПРФ с результатом 25,5%, за ним следует Щадов с 4,3%. Егорова набирает 4,1%, а Духовников 2,5%.

Кобзев исполняет обязанности губернатора Иркутской области с декабря 2019 года. На это пост его назначил президент РФ Владимир Путин сразу после отставки Левченко. Но победа «пришлого» губернатора на выборах не гарантирует его успешной работы до конца срока. Подобные примеры уже были в политической истории Приангарья, отметил Комарицын.

«Кремль не делает уроков. Ни один губернатор не дожил до конца своих сроков. Александр Тишанин, которого навязали, вообще меньше трех лет руководил. Мезенцев меньше двух лет был губернатором. В данном случае Кремль вообще ничего не понял, когда отправил очередного чужака», — подчеркнул политолог.

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Он объяснил, что в Иркутской области сложилась ситуация, когда местные элиты, вне зависимости от своих взглядов и партийной принадлежности объединяются против «чужаков» и постепенно вытесняют их. «Отношение к нему, как к чужаку не поменяется. Никогда не поменяется. Его вытеснят», — высказал мнение Комарицын.

Тем более, что предыдущие события, связанные с разрешением на вырубку леса возле Байкала для расширения БАМа и Транссиба без экологической экспертизы, вызвали у жителей области резко отрицательную реакцию.

«Все понимают, что бенефициаром всего этого являются "кремлевские друзья", которые все эти заказы получат. И это понимание есть в Иркутске, и есть недовольство на всех уровнях. И на уровне элит, и медиасообщества, и обычной публики. И это недовольство очень серьезное», — резюмировал политолог.

«Мистические совпадения»

Уверенная победа Кобзева на выборах была спрогнозирована в ходе опросов ВЦИОМ и ФОМ, и еще до начала голосования было понятно, что второго тура на этот раз области не будет, считает Директор по политическому анализу компании ИНСОМАР, эксперт Центра прикладных исследований и программ Виктор Потуремский.

«Кобзев уверенно победил в первом туре по нескольким причинам, о которых уже много говорилось. Это результаты его работы на посту главы региона, это Тулун, это даже мистические совпадения, когда с приходом Кобзева в регионе стало меньше пожаров и ЧП, что тоже создает определенное социальное самочувствие и влияет на доверие к руководителю в том числе», — заметил он.

А оппозиция, по мнению Потуремского, шла на выборы на традиционной патриотической риторике про «чужого» с последующим призывом голосовать за «своего». Но набор тем у Михаила Щапова был очень устаревшим, ровно тоже можно было говорить 5-10-15 лет назад.

«Все это уже было, актуальной повестки Щапов не предложил. Он был эмоционально притягателен, ему удалось найти достаточно яркий интересный образ, его сторонники часто высказывали аргумент, что Щапову больше ничего и не нужно, это мнение большинства и он, безусловно, победит в первом туре», — сказал эксперт.

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Но этого не произошло, добавил он, потому что люди в условиях пандемии и сложной экономики действуют прагматично и хотят быть уверенными в том, что их проблемы будут решаться, власть будет близко и власть будет эффективной. Все попытки в 2020 году стоять на идеологической, чисто политической повестке оказались, по большей части, неуспешными.

По мнению Комарицына, проигрыш Щапова может объясняться тем, что он — малоизвестная и очень незначительная фигура в политическом пространстве области. «Он не очень весомая фигура, чтобы противостоять Кремлю. Щапов не Левченко. Тот все-таки тяжеловес был. Но других (у КПРФ) не было», — отметил Комарицын.