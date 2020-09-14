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Число депутатов-женщин удвоилось в Горсовете Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Десять женщин займут кресла депутатов Горсовета Новосибирска, это вдвое больше, чем было в предыдущем созыве, сообщается в системе ГАС.Выборы.

В Горсовете Новосибирска из 50 депутатов было четыре женщины. По предварительным данным в системе ГАС.Выборы, в новый созыв избрали десять женщин. 

Из них трое — представители «Единой России», двое из ЛДПР, и пять — самовыдвиженцы, в том числе из «Коалиции 2020» — Светлана Каверзина по округу №46 и Хельга Пирогова по округу №40.

Явка на выборах в Новосибирской области составила 25,5%. На прошлых выборах в Горсовет Новосибирска в 2015 году явка составила 26,2%. При этом голосование шло один день, а не три.

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