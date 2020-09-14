Глава томского штаба Навального победила на выборах

Координатор штаба оппозиционера Алексея Навального в Томске Ксения Фадеева, по предварительным данным, победила на выборах в городскую думу, следует из данных избирательной комиссии Томской области.

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По предварительным данным избиркома, Фадеева набрала 1171 голос, её ближайшая соперница, представитель «Единой России» Наталья Богданова – 844 голоса.

По информации сторонников Навального, это первая победа руководителя его штаба. Для них это особенно важно, так как именно в Томске было снято расследование о коррупции местных единороссов. После посещения этого города оппозиционер впал в кому.

Согласно последним данным, лидирует на выборах в Томске «Единая Россия», набрав около 24,5% голосов. Все партии, участвующие в голосовании, преодолели 5-процентный барьер. Явка превысила 16%.