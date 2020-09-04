Навальный обвинил томских единороссов в коррупции

Команда оппозиционера Алексея Навального выпустила видеоролик с обвинениями томских депутатов от «Единой России» в коррупции. Именно после посещения Томска политик впал в кому.

Ролик появился на сайте Навального в четверг вечером. Видео рассказывает о деятельности и имуществе томских депутатов, а также их семьях: речь идёт о Владимире Резникове и его сыне Максиме Резникове, Елене Телковой Кирилле Новожилове, Сергее Панасюке. Часть депутатов баллотируется в новый созыв городской Думы.

«С одной стороны, все хорошо — красивый город, студенческая столица России. Но с другой стороны, здесь все оплетено коррупцией, и она влияет на жизнь каждого человека. Это не фигура речи — здешняя мафия захватила город настолько, что все томичи вынуждены платить ей дань каждый день по много-много раз, хотя большинство даже не подозревает об этом», – заявила команда Навального.

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В частности, Владимир Резников возглавляет ООО «Горсети», которому томичи платят за электричество. Его сын Максим – председатель комитета городского хозяйства думы Томска, его заместитель по комитету – Елена Телкова. По информации Навального, «Горсети» заключают контракты с компаниями, которые связаны с семьёй Резникова или его активами.

Новожилов получает доход от ООО «Томский расчётный центр», через который проходят коммунальные платежи населения за воду, сообщается в видеоролике. Панасюк – директор государственной компании «ТомскРТС», которая обслуживает теплосети города. Его жена и дочь – учредители нескольких управляющих компаний. По данным сторонников Навального, к управлению этими УК причастна в том числе семья бывшего генпрокурора Юрия Чайки (его невестка Марина родом из Томска).

Оппозиционеры заявили, что Томск – одно из лучших мест для того, чтобы объявить войну «Единой России», и призвали «вышвырнуть её из томского парламента».

20 августа Навальный вылетал из Томска, где собирал данные для фильма, в Москву. В самолёте ему стало плохо, политик впал в кому. Сейчас он находится в берлинской клинике «Шарите»: немецкие медики считают, что Навального отравили, сибирские врачи опровергают эту версию.