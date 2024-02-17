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Тело Навального отправили на повторную экспертизу

Источник:
Sibnet.ru
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Тело Алексея Навального отправили на повторную экспертизу, сообщила в соцсети X его пресс-секретарь Кира Ярмыш (признана Минюстом иноагентом) со ссылкой на заявление СК по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Одному из адвокатов в ведомстве сообщили, что результаты гистологической экспертизы будут на следующей неделе, уточнила она. СК отмечает, что тело не выдадут, пока не закончится проверка. При этом Ярмыш ранее потребовала немедленно выдать тело Навального семье.

Навальный умер днем 16 февраля, по данным управления ФСИН по ЯНАО политик почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание. Была вызвана бригада скорой медицинской помощи, но спасти его не удалось.

Ярмыш также уточнила время смерти оппозиционера — в официальном уведомлении, выданном матери Навального, говорится, что его смерть наступила 16 февраля в 14.17 по местному времени. Тело Навального в настоящее время находится в Салехарде.

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