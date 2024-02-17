НАВЕРХ
Актуальная тема
Дела Навального
Актуальная тема
Дела Навального
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Китай оценил смерть Навального

Источник:
Sibnet.ru
742 8

Смерть оппозиционера Алексея Навального — внутреннее дело России, такую оценку происшествию дал МИД КНР.

«Это внутреннее дело России. Я не буду комментировать», — заявил представитель китайского ведомства в ответ на соответствующую просьбу журналиста агентства AFP.

Алексей Навальный умер днем 16 февраля в исправительной колонии «Полярный волк» на Ямале. Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что оппозиционеру стало плохо во время прогулки, он потерял сознание.

Врачи пытались реанимировать заключенного, однако он умер. Матери Навального, прибывшей в колонию, выдали справку о его смерти. Однако официальные причины смерти оппозиционера станут известны только по итогам судмедэкспертизы.

Тема: Дела Навального
Тело Навального отправили на повторную экспертизу
Девять жизней Алексея Навального
Байден грозил Путину последствиями за смерть Навального
Навального отправили в колонию «Полярный волк»
смотреть все
Политика #Мир #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Удар «Искандерами» превратил украинский полигон в мясорубку
Раскрыто состояние Навального незадолго до смерти
Байден грозил Путину последствиями за смерть Навального
Путин и соперники на выборах президента. ИНФОГРАФИКА
Обсуждение (8)
Картина дня
Зеленский объяснил сдачу Авдеевки
Партизаны на Украине взорвали эшелон с боеприпасами НАТО
Тело Навального отправили на повторную экспертизу
Пентагон подсчитал траты России на спецоперацию
Мультимедиа
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

GammiPluh

Красавцы наши защитники! Выбили нациков с Авдеевки

GammiPluh

Ага, драпать полями в проход шириной 1.5 км, под ударами арты и дронов... исключительно выверенное решение

GammiPluh

на поле боя не математикой воюют, а солдатами, и чем аккуратнее тем больше их живых будет после победы

Alhazred

Ну вот и главный "знаток" подтянулся))) Ты там лично рекогносцировку проводил? Или как всегда транслируешь...