Китай оценил смерть Навального

Смерть оппозиционера Алексея Навального — внутреннее дело России, такую оценку происшествию дал МИД КНР.

«Это внутреннее дело России. Я не буду комментировать», — заявил представитель китайского ведомства в ответ на соответствующую просьбу журналиста агентства AFP.

Алексей Навальный умер днем 16 февраля в исправительной колонии «Полярный волк» на Ямале. Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что оппозиционеру стало плохо во время прогулки, он потерял сознание.

Врачи пытались реанимировать заключенного, однако он умер. Матери Навального, прибывшей в колонию, выдали справку о его смерти. Однако официальные причины смерти оппозиционера станут известны только по итогам судмедэкспертизы.