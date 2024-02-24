Тело Алексея Навального передали матери

Тело оппозиционера Алексея Навального, умершего в колонии ИК-3 «Полярный волк» 16 февраля, передали его матери в Салехарде. Об этом в соцсетях сообщили представители политика.

Людмила Навальная 22 февраля сообщила, что накануне была в морге Салехарда и подписала медицинское свидетельство о смерти сына. В документе утверждалось, что смерть политика наступила по естественным причинам.

По неподтвержденной информации, родители Навального выбрали местом его погребения Хованское кладбище в Москве. Дата похорон политика пока неизвестна.

Навальный умер 16 февраля — во время прогулки ему стало плохо, через некоторое время он потерял сознание. Прибывшие медики провели реанимационные мероприятия, однако оппозиционер скончался.