НАВЕРХ
Актуальная тема
Дела Навального
Актуальная тема
Дела Навального
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Тело Алексея Навального передали матери

Источник:
Sibnet.ru
410 8

Тело оппозиционера Алексея Навального, умершего в колонии ИК-3 «Полярный волк» 16 февраля, передали его матери в Салехарде. Об этом в соцсетях сообщили представители политика.

Людмила Навальная 22 февраля сообщила, что накануне была в морге Салехарда и подписала медицинское свидетельство о смерти сына. В документе утверждалось, что смерть политика наступила по естественным причинам.

По неподтвержденной информации, родители Навального выбрали местом его погребения Хованское кладбище в Москве. Дата похорон политика пока неизвестна.

Навальный умер 16 февраля — во время прогулки ему стало плохо, через некоторое время он потерял сознание. Прибывшие медики провели реанимационные мероприятия, однако оппозиционер скончался.

Тема: Дела Навального
Байден встретился с женой Навального
Тело Навального отправили на повторную экспертизу
Китай оценил смерть Навального
Девять жизней Алексея Навального
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чем отличаются 8 и +7 в телефонных номерах
Российский солдат под пытками ВСУ успокаивал жену
Путин преподал Блинкену урок истории
Германия официально переименовала Киев
Обсуждение (8)
Картина дня
Запад «перенес» контрнаступление Киева на 2025 год
Тело Алексея Навального передали матери
Медведев призвал любыми методами мстить Западу
Мировые банки испугались изъятия российских резервов
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Топ комментариев

Asd10

Очистит еврей Зеленский территорию 404 от хохлов. Упорный парень.

GammiPluh

А че писать то, они каждую неделю его анонсируют, надоело читать одно и то же

pepelmetal

Действительно, теперь то победят

korvinsS

Кровавый шоумен анонсировал новый сезон своего шоу.