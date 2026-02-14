Причиной смерти оппозиционера Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов) стало отравление ядом южноамериканской лягушки-древолаза — эпибатидином, к такому выводу пришли несколько независимых европейских лабораторий.

Фото: © NIAID

Соответствующие заявления опубликованы на сайтах британского и шведского правительств. Отмечается, что исследователи провели анализ биоматериалов Навального, которые его семья смогла вывезти за границу.

Согласно документу, эпибатидин «с высокой долей вероятности стал причиной смерти» Навального. Эпибатидин — нейротоксин, который воздействует на рецепторы, отвечающие за болевые ощущения.

Он был открыт в 1974 году, однако его полную структуру выяснили только в 1992 году. Вещество считается высокотоксичным, поэтому его не применяют в медицине, однако на его базе были разработаны новые классы анальгетиков.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии РБК назвала опубликованные заявления «информационным вбросом с целью отвлечения внимания от насущных проблем Запада».

Навальный умер, отбывая наказание в ИК-3 «Полярный волк» в Ямало-Ненецком округе. ФСИН сообщила о его смерти 16 февраля 2024 года. Согласно свидетельству о смерти, оппозиционер умер по естественным причинам.