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НАВЕРХ
Отравление Алексея Навального
Оппозиционный политик и блогер Алексей Навальный госпитализирован с отравлением в Омске. Команда уверена, что ему могли что-то подмешать в питье.
Возможный момент отравления Навального попал на фото
20.08.2020 13:28 НСК
2
263
Опубликовано фото возможного отравления Алексея Навального в Томске. Оппозиционер находится в коме.
Полицию вызвали в больницу к Навальному
20.08.2020 13:03 НСК
3
283
Полиция должна установить, было ли преступление. Пресс-секретарь Навального уверена, что его отравили намеренно в томском аэропорту.
Навального с отравлением экстренно госпитализировали в Омске
20.08.2020 10:53 НСК
10
982
Навальному стало плохо в самолете Томск-Москва. Его госпитализировали в больницу Омска.
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Возможный момент отравления Навального попал на фото
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20.08.2020 13:28
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