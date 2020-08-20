НАВЕРХ
Отравление Алексея Навального
Оппозиционный политик и блогер Алексей Навальный госпитализирован с отравлением в Омске. Команда уверена, что ему могли что-то подмешать в питье.
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Возможный момент отравления Навального попал на фото
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