Адвокатов Навального задержали после обысков

Силовики задержали адвокатов Алексея Навального — Игоря Сергунина, Алексея Липцера и Вадима Кобзева, сообщил соратник оппозиционера Вячеслав Гимади.

Перед задержанием у адвокатов прошли обыски, затем их обвинили в участии в экстремистском сообществе и арестовали на два месяца. По версии следователей, адвокаты в течение двух лет передавали Навальному информацию о действиях соратников в России и за границей, а им — указания от него.

Согласно закону «Об адвокатской деятельности», полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий сведения, предметы и документы могут быть использованы в качестве доказательств обвинения только в тех случаях, когда они не входят в производство адвоката по делам его доверителей.

Сам Алексей Навальный 13 октября на заседании суда высказался так: «Как в советские времена, преследуют не только политических активистов и превращают их в политических заключенных, но и их адвокатов».

Навальный находится в колонии с февраля 2021 года. В июне 2022 года в силу вступил новый приговор по делу о мошенничестве. Оппозиционеру дали девять лет колонии строгого режима.

В этом августе его приговорили к 19 годам лишения свободы по делу о создании экстремистского сообщества, а также запретили публиковать сообщения в соцсетях и назначили штраф 500 тысяч рублей.