Байден встретился с женой Навального

Президент США Джо Байден принял в Белом доме Юлию и Дарью Навальных, сообщает пресс-служба американского лидера.

Американский президент выразил им соболезнование в связи со смертью Алексея Навального. Кроме того, Байден в ходе встречи анонсировал введение нового пакета санкций в ответ на смерть политика.

В сообщении отмечается, что Байден «выразил восхищение необыкновенным мужеством Алексея Навального и его наследием в борьбе с коррупцией». Байден также заявил, что тело Алексея Навального должно быть возвращено его матери.

16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Алексея Навального в ИК-3 «Полярный волк». По данным ведомства, он почувствовал себя плохо на прогулке и потерял сознание.