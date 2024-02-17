Алексей Навальный умер в колонии за Полярным кругом, где ему предстояло провести 19 лет. Собрали хронику жизни самого известного оппозиционера России эпохи Путина.

Алексей Навальный Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Навальный потерял сознание после прогулки, прибывшие медики проводили реанимацию, однако спасти 47-летнего политика не удалось. Причиной смерти Навального предположительно стал оторвавшийся тромб.

Наказание оппозиционер отбывал в колонии «Полярный волк» на Ямале, расположенной в зоне вечной мерзлоты. Политика за время нахождения в колонии 27 раз водворяли в штрафной изолятор с тяжелыми условиями содержания, в общей сложности он провел там 308 дней.

Молодой политик

Политическую карьеру Навальный начал в 2000 году, вступив в партию «Яблоко». Первое время он был активистом мобильных юридических групп на региональных выборах, организовывал митинги. В 2001 году работал в штабе по выборам в Мосгордуму, в 2002 году его избрали в региональный совет Московского отделения партии «Яблоко».

В 2003 году Навальный руководил думской избирательной кампанией в Москве, а в 2005 году был кандидатом в депутаты Мосгордумы от «Яблока». На следующий год стал членом Федерального политсовета партии. 14 декабря 2007 года был исключен из «Яблока» «за нанесение политического ущерба партии, в частности за националистическую деятельность».

Националист

Навальный в 2007 году стал соучредителем национал-демократического движения «Народ», основной идеологией которого стал национализм. В этот период своей жизни Навальный характеризовал себя русским националистом и активно участвовал в националистических шествиях.

В 2008 году политик основал организацию «Союз миноритарных акционеров». Навальный скупал акции крупных российских компаний и требовал от них раскрытия информации о работе. В случае отказа он обращался в правоохранительные органы. Так, он потребовал от «Роснефти», «Сургутнефтегаза» и «Газпром нефти» объяснить, почему они экспортируют нефть через трейдера Gunvor.

Критик власти

В 2009 году Навальный стал внештатным советником губернатора Кировской области Никиты Белых. В этот же период Навальный получил статус адвоката, сдав соответствующие экзамены. С этого времени политик постепенно отходит от националистических речей и сосредоточивается на критике власти.

2 февраля 2011 года в программе на радиостанции «Финам FM» Навальный впервые назвал «Единую Россию» партией «жуликов и воров». Выражение стало популярным среди оппозиционеров. Раскритиковал выборы в Госдуму 2011 года. Обвинения в массовых фальсификациях привели к масштабным уличным протестам и сотням уголовных дел.

Расследователь

В декабре 2010 года политик открыл сайт «РосПил», содержавший информацию о подозрительных госзакупках. Навальный также стал регулярно публиковать в своем блоге в LiveJournal разоблачительные посты, обвиняя крупные госкомпании в коррупции и хищениях.

В 2011 году Навальный запустил свой главный политический проект — «Фонд борьбы с коррупцией» (экстремистская организация, ликвидирована и запрещена в России).

Борец за власть

Журнал Time в апреле 2012 года включил Навального в список ста самых влиятельных людей мира. В 2013 году он принял участие в выборах мэра Москвы. Оппозиционер занял второе место, проиграв Сергею Собянину. Однако ему удалось набрать более 27% голосов. После выборов он отказался признавать поражение и призвал своих сторонников выйти на митинг.

4 апреля 2013 года Навальный заявил, что в будущем планирует занять пост президента России. Через пять лет он подтвердил желание поучаствовать в президентских выборах 2018 года и начал ездить по регионам. Однако до участия в выборах оппозиционера не допустили — Центризбирком отказал ему в регистрации.

Экономический преступник

Летом 2013 году Навального приговорили к 5 годам тюрьмы за хищение продукции госпредприятия «Кировлес», позднее реальный срок сменили на условный. Европейский суд по правам человека посчитал, что Навального осудили за деятельность, неотличимую от законной предпринимательской, обязав Россию выплатить политику компенсацию.

29 октября 2013 года СК РФ предъявил Навальному обвинение по делу о хищении более 26 миллионов рублей у компании «Ив Роше». Его поместили под домашний арест. 30 декабря 2014 политика признали виновным и приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно со штрафом в 500 тысяч рублей.

Жертва покушений

27 апреля 2017 года неизвестный на улице плеснул Навальному в лицо зеленкой, что привело к химическому ожогу правого глаза. Оппозиционер лишился зрения на 85% на один глаз, в дальнейшем ему провели операцию в Барселоне.

20 августа 2020 года Навального экстренно госпитализировали в омскую больницу, он почувствовал себя плохо на борту самолета во время перелета из Томска в Москву. После медицинской эвакуации его доставили в берлинский госпиталь «Шарите», где немецкие эксперты нашли в его организме следы боевого яда «Новичок».

Террорист

Навального задержали сразу после выздоровления и возвращения в Россию в январе 2021 года — при попытке пройти паспортный контроль в аэропорту Шереметьево. Официально — за систематические нарушения условий испытательного срока. В феврале 2021 года суд отменил условный срок по делу «Ив Роше» и назначил политику три года и шесть месяцев реального лишения свободы.

Из-за приговора Евросоюз ввел в отношении России санкции. В январе 2022 года Навального включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Череда уголовных дел продолжилась — в марте 2022 суд приговорил политика к девяти годам лишения свободы за мошенничество и неуважение к суду, в августе 2023 года — к 19 годам колонии за создание экстремистского сообщества и призывы к экстремистской деятельности.

Заключенный

Первоначально Навальный отбывал наказании в ИК-6 строгого режима в поселке Мелехово Владимирской области. В декабре 2023 года заключенного перевели в колонию «Полярный волк» в поселке Харп на Ямале, большинство отбывающих здесь наказание — лица, осужденные за совершение особо тяжкие преступления.

Адвокаты обращали внимание, что Навального регулярно отправляют в штрафной изолятор — за нарушения дисциплины и режима исправительной колонии. Суммарно оппозиционер провел в ШИЗО 308 дней.