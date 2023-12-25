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Дела Навального
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Навального отправили в колонию «Полярный волк»

Источник:
Sibnet.ru
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Оппозиционер Алексей Навальный находится в исправительной колонии №3 в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщила в соцсети X пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш (признана Минюстом иноагентом).

Колонию называют «Полярный волк». В частности, там отбывал наказание экс-глава «Менатепа» Платон Лебедев, который в 2005 году получил восемь лет тюрьмы по делу ЮКОСа. В Харпе также находится ИК-18 под названием «Полярная сова».

Навальный (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) ранее отбывал наказание по делу о мошенничестве в ИК-6 строгого режима в поселке Мелехово Ковровского района Владимирской области.

Приговор по этому делу был вынесен в июне 2022 года, Лефортовский суд назначил Навальному девять лет лишения свободы. В августе 2023 года Навальному дали 19 лет колонии особого режима, признав виновным в создании экстремистского сообщества.

1 декабря Навальный сообщил о возбуждении нового уголовного дела — по части 2 статьи 214 УК (вандализм группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды).

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ЧП #Громкое дело #Россия
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