Навального перевели в одиночную камеру

Алексея Навального перевели в помещение камерного типа (ПКТ) из-за многочисленных нарушений, об этом оппозиционер сообщил в своем телеграм-канале.

«Это обычная тесная камера, как ШИЗО, только можно иметь с собой не одну книжку, а две, и пользоваться тюремным ларьком, правда, на очень ограниченную сумму», — пояснил политик.

Навальный отбывает срок в колонии строгого режима №6 в Мелехово Владимирской области. Его уже семь раз отправляли в штрафной изолятор (ШИЗО). Последний раз — 1 ноября на 11 суток.

ПКТ — тюремная камера с более строгим режимом содержания. Во время пребывания в ПКТ осужденным разрешается одно краткосрочное свидание раз в полгода, одна посылка раз в полгода, прогулки по полтора часа раз в сутки.

В феврале 2021 года Алексея Навального приговорили к двум годам и восьми месяцам заключения по делу «Ив Роше». В 2022 году ему назначили девять лет по статье о мошенничестве и оскорблении участников судебного процесса.