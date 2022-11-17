НАВЕРХ
Актуальная тема
Дела Навального
Актуальная тема
Дела Навального
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Навального перевели в одиночную камеру

Источник:
Sibnet.ru
384 5
Фото: © пресс-служба Мосгорсуда

Алексея Навального перевели в помещение камерного типа (ПКТ) из-за многочисленных нарушений, об этом оппозиционер сообщил в своем телеграм-канале.

«Это обычная тесная камера, как ШИЗО, только можно иметь с собой не одну книжку, а две, и пользоваться тюремным ларьком, правда, на очень ограниченную сумму», — пояснил политик.

Навальный отбывает срок в колонии строгого режима №6 в Мелехово Владимирской области. Его уже семь раз отправляли в штрафной изолятор (ШИЗО). Последний раз — 1 ноября на 11 суток.

ПКТ — тюремная камера с более строгим режимом содержания. Во время пребывания в ПКТ осужденным разрешается одно краткосрочное свидание раз в полгода, одна посылка раз в полгода, прогулки по полтора часа раз в сутки.

В феврале 2021 года Алексея Навального приговорили к двум годам и восьми месяцам заключения по делу «Ив Роше». В 2022 году ему назначили девять лет по статье о мошенничестве и оскорблении участников судебного процесса.

Тема: Дела Навального
Навальный стал фигурантом нового уголовного дела
Заключенный Навальный стал «злостным нарушителем»
Навального наказали за расстегнутую пуговицу
Навальный получил предостережение за создание профсоюза
смотреть все
ЧП #Громкое дело #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Российская армия получила аналог РСЗО HIMARS
Россия применила на Украине «ядерную» артиллерию
Малафеев потерял главного соратника на шоу «Звезды в Африке 3»
Зеленский на G20 изложил условия мира
Обсуждение (5)
Картина дня
Кремль отверг формат публичных переговоров с Украиной
Путин поручил сделать автомобили доступными
Siemens продал весь бизнес в России
ВСУ перебросят с Херсона на Запорожье до 40 тыс. человек
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
45
Путин предложил лишать гражданства за дискредитацию армии
42
Медведев намекнул на использование новых средств поражения
41
Зеленский посетил оставленный российскими военными Херсон
37
ГА ООН приняла резолюцию о выплате Россией репараций Украине
33
Украина отказалась «заморозить» конфликт с Россией