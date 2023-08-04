Навальному вынесли новый приговор

Мосгорсуд приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества.

Оппозиционера признали виновным в создании экстремистского сообщества и участии в нем, а также в финансировании экстремистской деятельности, организации экстремистского сообщества, публичных призывах к экстремистской деятельности и вовлечении несовершеннолетних в опасные для их жизни действия.

В колониях особого режима содержатся мужчины с особо опасным рецидивом преступления и осужденные на пожизненное заключение. Такой режим предусматривает более жесткие условия содержания осужденных, включая ограничение свободы передвижения, коммуникации и проведения свободного времени.

Судебный процесс проходил в колонии №6 Владимирской области, где Навальный отбывает наказание по другому делу. Он шел в закрытом режиме из-за опасений провокаций в отношении участников судебного разбирательства. Государственный обвинитель требовал приговорить Навального к 20 годам колонии.

В деле шла речь о «Фонде борьбы с коррупцией» — основанной Навальным организации, которая по иску прокуратуры в 2021 году была признана экстремистской, а ее деятельность на территории России запрещена.