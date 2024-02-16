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Дела Навального
Актуальная тема
Дела Навального
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Байден грозил Путину последствиями за смерть Навального

Источник:
Sibnet.ru
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Американский президент Джо Байден в 2021 году во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве пообещал «разрушительные последствия», если Навальный умрет в тюрьме.

Заявление прозвучало через несколько месяцев после того, как Навального задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения в Россию из Германии. УФСИН тогда заявили, что причиной задержания стали многократные нарушения условий испытательного срока.

Навальный умер 16 февраля в колонии «Полярный волк» в поселке Харп, куда его перевели из Владимирской области. 4 августа 2023 года политика приговорили к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества.

Причины смерти оппозиционера устанавливаются. По предварительной версии, к такому исходу мог привести оторвавшийся тромб. ФСИН России направил в колонию «Полярный волк» комиссию для проверки всех обстоятельств.

Тема: Дела Навального
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Политика #Мир #Россия
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Топ комментариев

Asd10

Правильно. НИ одно. Не будет. Это ты, безграмотный, по Фрейду облажался.

HAAN27

Украина вся как кукла, продалась!!!

alex.nska

ослепитель,курнул да вроде не навоз,кентуха дунул паровоз.

Невезучий

Вот так и появляются в списке Миротворца.