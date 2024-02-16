Байден грозил Путину последствиями за смерть Навального

Американский президент Джо Байден в 2021 году во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве пообещал «разрушительные последствия», если Навальный умрет в тюрьме.

Заявление прозвучало через несколько месяцев после того, как Навального задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения в Россию из Германии. УФСИН тогда заявили, что причиной задержания стали многократные нарушения условий испытательного срока.

Навальный умер 16 февраля в колонии «Полярный волк» в поселке Харп, куда его перевели из Владимирской области. 4 августа 2023 года политика приговорили к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества.

Причины смерти оппозиционера устанавливаются. По предварительной версии, к такому исходу мог привести оторвавшийся тромб. ФСИН России направил в колонию «Полярный волк» комиссию для проверки всех обстоятельств.