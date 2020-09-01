Депутаты Новосибирска ответили на разоблачение Навального

Команда Алексея Навального опубликовала фильм о новосибирских депутатах из «Единой России», который оппозиционер снимал до роковой поездки в Томск. Депутаты заявили, что не смотрели фильм или не увидели в нем никакого смысла.

Навальный приезжал в Новосибирск перед тем, как отправиться в Томск. Именно на рейсе из Томска политику стало плохо, его соратники уверены, что это отравление. В Новосибирске Навальный и его команда сняли разоблачительный фильм о четырех депутатах, которые снова будут избираться 13 сентября.

Фото: © дом на «Плющихинском»

Навальный поговорил с жителями микрорайона «Плющихинский», где жители пожаловались на ужасное качество строительства домов и их обслуживание, осуществляемое компанией «Дискус» депутата Алексея Джулая. В ролике показаны депутатские шикарная дача с пристанью и квартира площадью 250 квадратных метров в Академгородке. Дозвониться до Джулая на момент публикации не удалось.

Оппозиционер отметил, что в Горсовете Новосибирска больше трети — 18 из 50 —застройщики или представители застройщиков и они могут с помощью доступа к власти лоббировать свои интересы.

На выборы не повлияет

Навальный также рассказал про семью Покровских. Евгений Покровский — депутат Заксобрания области и застройщик «Чистой слободы». Его сын — Кирилл Покровский — депутат Горсовета Новосибирска. В фильме показана дача на острове в Оби площадью 2 тысячи квадратных метров.

«Очень обидно, но ни один факт не совпал с реалиями. Я на этот счет не сильно переживаю. Это говорит об огромном профессионализме в кавычках людей, которые этот фильм снимают. Должности не совпали, упоминали маму, она уже пенсионер, отец никакой не вице-спикер. Еще какие-то ляпы. Впечатление, что снимали быстро, на скорую руку. Смысловой нагрузки не увидел», — сказал Sibnet.ru Кирилл Покровский.

Фото: © остров с дачами. кадр из фильма

Он согласился, что действительно в Горсовете много депутатов-застройщиков.

«Слово "лоббировать" можно по-разному интерпретировать. Когда человек является застройщиком и депутатом на этой территории, это положительным образом сказывается на уровне жизни граждан, проживающих на этой территории, это нормальный рабочий процесс», — добавил Покровский.

Он отметил, что этот фильм не повлияет на отношение избирателей и исход выборов.

Фильм не смотрел

Также в ролике Навальный рассказал о депутате Евгении Яковенко — ветеране Афганистана. Как выяснила команда оппозиционера, дети Яковенко занимаются бизнесом, сам он владеет приличной коллекцией дорогих часов и большим домом с башней.

Фото: © дом Яковенко. кадр из фильма

Завершился фильм рассказом о директоре муниципального похоронного дома «ИМИ» Сергее Бондаренко, который недавно был фигурантом скандала из-за использования на баннере цитаты из песни Макаревича. Оппозиционеры описали схему заработка.

«Звонишь в муниципальное ИМИ, а попадаешь в коммерческое ИМИ, учрежденное родственниками и близкими людьми депутата-единоросса. Есть базовый тариф, он достается муниципальному ИМИ. А есть гораздо более дорогие дополнительные услуги... Деньги пойдут уже в коммерческое ИМИ и другие фирмы, учрежденные теми же самыми людьми», — говорится в фильме.

«Я не видел его (фильм). До свидания», — сказал Sibnet.ru Бондаренко и повесил трубку.