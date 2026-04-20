Губернатор Новосибирской области уволил министра сельского хозяйства

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил об отставке министра сельского хозяйства Андрея Шинделова. Глава минсельхоза «прославился» в соцсетях, сбежав от фермера, задававшей вопросы об убийстве ее скота.

«Поводом для этого стали накопившиеся сигналы и претензии по различным направлениям работы, неоперативность доведения мер господдержки для сельхозпроизводителей, срывы в реализации программы комплексного развития сельских территорий, недостаточный уровень ветеринарной безопасности. Впервые за многие десятилетия мы допустили на территорию области опасные заболевания животных», — приводит слова Травникова пресс-служба правительства.

С середины февраля в Новосибирской области действует режим ЧС — в регионе выявлены десятки очагов мутировавшего пастереллеза и бешенства. У фермеров, чьи животные находились в посрадавшей зоне, изымали и забивали скот, без предъявления анализов и документов.

Одна из фермеров, жительница села Новоключи Светлана Панина пришла 16 марта на прием к Шинделову и задала министру вопрос, почему в ее отсутствие ветеринары усыпили 200 голов скота. Вместо ответа мужчина убежал от женщины по коридору.

Шинделов родился в 1973 году в Мошковском районе области. Окончил Новосибирский государственный аграрный университет. Некоторое время был проректором этого же вуза по международным связям, доцент кафедры. Затем он стал замглавы новосибирского минсельхоза.