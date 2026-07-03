Томский губернатор призвал не заправляться бензином впрок

Томский губернатор Владимир Мазур обратился к автомобилистам с просьбой не поддаваться ажиотажу и не заправляться впрок и в канистры, об этом он написал в телеграм-канале.

Мазур привел данные, что в регионе за прошлую неделю объем реализации топлива вырос на 27% по сравнению с таким же периодом прошлого года, а за 1 июля — на 50%.

«Играет роль и сезонный спрос, связанный с сельхозработами и автопутешествиями, и внешние факторы, и ажиотаж», — заявил Мазур.

Губернатор поручил определить порядок заправки пассажирского транспорта и рассчитать потребность в топливе для речных судов, продолжить работу с аграриями по поставкам, проверить отказы поставщиков и усилить контроль за ценами на АЗС, а также договориться с НПЗ об увеличении поставок топлива в регион.

«Бензин и дизель – это социально значимый товар, от доступности которого зависит стоимость всех без исключения продуктов питания и товаров, транспортная доступность территорий, планы семей на отпуск, лечение, образование», — заключил глава Томской области.