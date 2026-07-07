Власти Кузбасса после атаки на Омск приведут в порядок убежища

Власти Кемеровской области учтут опыт омичей, чтобы заблаговременно подготовиться к возможной атаке беспилотников, и начали готовить убежища заявил глава региона Илья Середюк в телеграм-канале.

«Защитные меры реализуем заблаговременно, чтобы в нужный момент все было готово к отражению возможных атак. Эту работу ведем в круглосуточном режиме. Главная цель — обеспечить защиту для каждого кузбассовца, и в крупном городе, и в самом отдаленном поселении», — написал Середюк.

По его словам, власти «приводят в порядок убежища» муниципалитетах региона. Раздел с полной информацией о них готовится на сайте администрации областного правительства.

Украинские дроны в понедельник, 6 июля, атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод. Губернатор региона Виталий Хоценко сообщал, что погибших и пострадавших нет. О возможных повреждениях объекта нет официальной информации.

В тот же день беспилотную опасность впервые объявляли в Новосибирской области. Тревога была ложной.