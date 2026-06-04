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Глава Кузбасса обеспокоился возможным дефицитом топлива

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Власти Кемеровской области создадут запасы горюче-смазочных материалов, чтобы избежать их дефицита и роста цен из-за «ударов по топливным объектам», сообщил глава региона Илья Середюк.

«Еще бы не хватало, чтобы мы перешли, как в других регионах, к отпуску дизтоплива, 92-го, 95-го бензина по талонам», — сказал Середюк на совещании.

Мониторинг цен и запасов топлива будут вести в Кузбассе в ежедневном режиме. А любые попытки манипулировать ценами, вести недобросовестную игру, будем пресекать максимально жестко, предупредил губернатор.

Кузбасс — топливоемкий регион, с очень большим объемом потребления горючего. Топливо нужно для техники, которая занята на угледобывающих и сельскохозяйственных предприятиях, на коммунальных работах, на внутригородских и региональных перевозках.

«При формировании планов закупки ГСМ важно учитывать фактор беспилотных атак на топливную инфраструктуру, и формировать резервы на случай возможных перерывов в поставках», — написал глава в телеграм-канале.

Ограничения на продажу топлива ввели на АЗС в Севастополе и Крыму в конце мая. 


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Экономика #Недра и ТЭК #Кузбасс #Местная власть
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