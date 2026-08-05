Цены на заправках сети «Красноярскнефтепродукт», сниженные на 24 рубля в день визита президента Владимира Путина в Красноярск, подскочили и вернулись к прежним значениям.

Топливо внезапно подешевело в вечером 2 августа. АИ-92, стоивший 87 рублей за литр, стал 63 рубля, АИ-95, продававшийся за 91 рубль, — 67 рублей, дизель вместо 105 рублей снизился до 84 рублей, писали красноярские СМИ.

Теперь на некоторых АЗС «Красноярскнефтепродукта» литр АИ-95 стоит 91 рубль, АИ-92 – 87 рублей – фото опубликовало Красноярское региональное (краевое) отделение КПРФ. На других топливо просто пропало. Резко увеличилась стоимость и на части заправок «Газпром нефти», следует из мониторинга ТВК.

Фото : © Красноярское региональное (краевое) отделение КПРФ

«Для чего это было сделано? Ну какая логика у тех, кто отдавал такое поручение? Что, президент, проезжая в «Аурусе» мимо заправки, увидит цены на 95-й и возмутится? Или водитель, не успев заправиться, попросит разрешения заехать на АЗС, так как бензина мало и может не хватить от аэропорта до СФУ, а «Аурус» жрет много, ему не хватит денег на карте?» — выразил недоумение действиями властей красноярский политолог Алексей Аксютенко в своем телеграм-канале.

По его мнению, все понимают, что это «показуха, и от этого доверие к власти падает еще сильнее».

Путин в понедельник, 3 августа, посетил Красноярск, где выступил перед участниками конкурса «Большая перемена», а также встретился с губернатором Михаилом Котюковым.